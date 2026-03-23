Giordano: "C'è stato un match svolta: lì il Napoli ha capito che gli dèi sono dalla sua parte"

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Giordano: la vittoria di Verona ha cambiato la psicologia del Napoli, ma la gara di Cagliari è tra le più brutte del biennio di Conte

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista Antonio Giordano per parlare dei temi in casa Napoli dopo la vittoria contro il Cagliari. Di seguito le sue dichiarazioni: "Fondamentalmente la partita di Verona, dal punto di vista psicologico, è la partita che ti cambia un po' la vita: anche l'inerzia ti mette in condizione di credere in te stesso. Ti dice anche che gli astri, gli dèi, stanno dalla parte tua come è successo anche a Cagliari: se al 94esimo Spinazzola sbaglia la diagonale, diventa un altro tipo di analisi. Quando si parla di svolta in genere si intende anche svolta complessiva, pure dal punto di vista spettacolare. Avevo lanciato una provocazione: scegliamo la partita più brutta dell'ultimo biennio... devo dire che Cagliari è stata veramente brutta".

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