Del Genio: “Conte si è fidato tardi di alcuni, potevano servire per ridurre infortuni”

vedi letture

Del Genio: Conte bravo a tenere il Napoli in alto con gli infortunati, ma ha capito tardi di potersi fidare di alcuni giocatori e ridurre infortuni

Il giornalista Paolo Del Genio intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì: "Credo che dovremmo essere tutti quanti d'accordo con Conte quando - non mi ricordo quanto tempo fa - disse: «State vedendo la formazione con la quale andiamo in campo? Con questa formazione aver tenuto queste posizioni di classifica è stato un grande risultato». Non la formazione di oggi, ne mancano pochi ma molti sono rientrati, ma a un certo punto bastava guardare gli undici che andavano in campo: tutti giocatori senza una storia di campionati di alta classifica.

Quindi, non dico che è stato fatto un miracolo, però è stata fatta una cosa notevole a mantenere comunque sempre il piazzamento all'interno della zona Champions. E quindi su questo sono d'accordo con Conte: con la formazione che abbiamo proposto per 3-4 mesi era difficile tenere botta ed abbiamo tenuto botta. Bravo Conte. Dove non sono d'accordo con Conte, e credo che neanche Conte sia d'accordo con quello che aveva fatto, è quando lui si è accorto che gli altri comunque una mano te la potevano dare. Ma se n'è accorto un po' tardi, quando ormai era successo quel che era successo. Lui che è uno dei migliori allenatori al mondo, aveva tutti gli strumenti per capire che di alcuni giocatori ci si poteva fidare prima, inserirli, e probabilmente alcuni giocatori che hanno qualche anno in più non si sarebbero fatti male. E gestendo una situazione più normale forse potevamo avere più punti".