Marcolin: "Il Napoli è l'unica squadra che ora ha la freccia verso l'alto"

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Il Napoli ha la freccia verso l'alto: recuperi, 4 vittorie di fila e calendario favorevole. La personalità di squadra e Conte sono il valore aggiunto

L'ex calciatore azzurro e oggi commentatore tv Dario Marcolin, intervenuto a Canale 8 nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì', ha parlato dei temi principali in casa Napoli dopo l'ultima vittoria contro il Cagliari. Di seguito le sue parole: "Il Napoli è una squadra che nonostante tutto quello che è successo in questo campionato, ha sempre mantenuto le prime posizioni, ha sempre mantenuto con difficoltà la parte alta della classifica. Se tu vai a vedere queste quattro vittorie: 2-1, 2-1, 2-1, 1-0. Sempre nella difficoltà di soffrire, anche a Cagliari nel finale, però poi ha un pregio grande questa squadra: ha giocatori di personalità, ha un allenatore di personalità, e soprattutto ha portato a casa risultati a volte anche non tanto belli, ma dei risultati efficaci.

E oggi delle squadre che sono là davanti, forse è quella che ha la freccia verso l'alto: i recuperi, le quattro vittorie di fila, gli scontri diretti, il calendario... diventano tutti a favore del Napoli. Se il Como è l'unica insieme al Napoli ad avere la freccia verso l'alto? Assolutamente. Il Como ha due partite in casa: ha l'Inter e il Napoli in casa, questo sarà un po' da vedere; è ovvio che la partita del Como con il Pisa è stata diversa dalle altre, perché il Pisa poi ha mollato. Bisogna vedere se in queste due partite il Como fa quel Como".