Como, Diao al 45': "Ottimo pressing e bravi a gestire la palla! Vi racconto l'1-0"

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Assane Diao, esterno del Como, ha parlato all'intervallo della partita ai microfoni di Dazn: "Alla fine stiamo facendo un ottimo lavoro pressando, poi quando c'è da gestire il pallone lo facciamo".

Come hai letto l'anticipo sul gol? "L'ho letta, ho anticipato l'avversario e abbiamo fatto gol".