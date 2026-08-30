Hojlund: "Como forte nel possesso, dovremo avere carattere! Obiettivo? Migliorare"

Hojlund: "Como forte nel possesso, dovremo avere carattere! Obiettivo? Migliorare"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:17Le Interviste
di Pierpaolo Matrone
Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita contro il Como:

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita contro il Como: "Dobbiamo dimostrare personalità e carattere contro una squadra brava nel possesso".

Ti sei detto che questa stagione deve essere diversa? "Abbiamo iniziato, voglio migliorare io e la squadra e possiamo farlo".