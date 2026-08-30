Como, Fabregas: "Partita da gestire, se corri dietro all'avversario dopo 30' fai fatica"

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Cesc Fabregas si proietta a Napoli-Como, partita in programma tra pochi minuti allo stadio Diego Armando Maradona.

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita contro il Napoli: "L'impatto è importante, partita che si deve giocare con tanta intelligenza. Dopo trenta minuti a correre dietro agli avversari si fa fatica, dobbiamo saper gestire i momenti".

Come vive il cambio di status? "Non lo vedo il cambio di status, proviamo sempre a crescere. Si possono fare le cose con tranquillità, abbiamo le idee chiare, siamo trasparenti e tranquilli".

Come si sta integrando Liberali? "Molto bene. Mi è piaciuto molto l'anno scorso perchè per sei mesi non giocava mai e poi è risultato il miglior allenatore della Serie B. Lui mi ha detto che sarebbe venuto qui a giocarsela, sapendo che c'era Paz davanti. Quando me lo ha detto mi sono alzato".

I nuovi ti possono dare qualcosa in più in Europa? "Ho avuto l'opportunità di giocare tante volte nei campionati per poi giocare in Champions. Se non si è pronti si possono prendere delle imbarcate. Abbiamo alzato il livello, con giocatori come Milla (che è sottovalutato) possiamo ricostruire una squadra. I giocatori di livello non ti garantiscono per forza una squadra di livello".