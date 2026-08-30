Como, Fabregas: "Ho imparato dal ko con Allegri, oggi letta alla grande! Di fronte c'erano dei campioni"

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Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Napoli: "Milla è un giocatore molto sottovalutato in Spagna, ci sono tantissimi giocatori di cui ci dimentichiamo. Ha fatto una carriera in ascesi, è arrivato adesso il suo momento di giocare in Champions. Sapete che cerchiamo di portare qui giovani con la fame, ma sono contento per lui e tanti altri".

Che valore ha questa vittoria? "Ha un grande valore. Ho imparato tantissimo dall'ultima partita contro il Milan, oggi abbiamo saputo leggere le tre fasi della partita. Primo tempo molto bene, nel secondo abbiamo capito che stavamo giocando contro dei campioni e abbiamo retto. Dai giocatori che sono entrati pensavo avessero più cambi del dovuto, sono una sauna adesso".

Una squadra che è già squadra: è così? "Per me manca tanto. E' difficile fare famiglia quando si cambia tanto, quest'anno con la Champions abbiamo dovuto fare così. Mancano tante ore per capire quello che c'è da fare".

Cosa ti aspetti ancora dal mercato? "Ovviamente mi aspetto un attaccante. Douvikas non può fare sia campionato che le coppe, l'anno scorso con Morata soffrimmo tantissimo, per mesi non ci fu per infortunio. Giocare ogni tre giorni con questo livello non è facile".