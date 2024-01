Conte al Napoli? Ventura non ci crede: "Acquisti di gennaio non sono adatti a lui"

L'ex ct Gian Piero Ventura è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle voci che vorrebbero Antonio Conte come candidato forte per la panchina azzurra del prossimo anno.



Questo il pensiero di Ventura: "Il lato positivo della gara con la Lazio è il fatto di non aver subito goal. La partita non è stata entusiasmante, è evidente che è stato sistemato la fase difensiva e si è visto anche contro l’Inter. Ora però è chiaro che bisogna mettere a posto anche la fase d’attacco. Il vero grande punto interrogativo è quel futuro avrà il Napoli. Conte sarebbe il profilo perfetto per il Napoli, se arrivasse lui però mi chiederei che rinforzi sono quelli presi a gennaio. E’ un allenatore che si è abituato bene a livello di ingaggio e di giocatori. Gli acquisti fatti a gennaio non sembrano quelli adatti per Antonio Conte. Sono poco convinto che Conte vada al Napoli. Mazzocchi? E’ un calciatore che ha dato ancora poco al Napoli, ma sono certo che Conte lo sfrutterebbe un sacco".