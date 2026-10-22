Valentini: “Quest’anno il Napoli farà fatica, ma Allegri non è bollito come si dice”

Il dirigente è intervenuto dopo le vittorie di Napoli e Roma in Champions League. Secondo Valentini, gli azzurri dovranno affrontare una stagione complicata

Le vittorie di Napoli e Roma in Champions League e le prospettive degli azzurri in campionato. Sono questi alcuni dei temi affrontati da Antonello Valentini, intervenuto in diretta su TMW Radio durante la trasmissione L'Editoriale. Il dirigente ha analizzato il momento delle squadre italiane in Europa, soffermandosi soprattutto sulla situazione del Napoli e sul lavoro di Massimiliano Allegri, finito al centro delle discussioni dopo i risultati negativi delle scorse settimane.

Valentini difende Allegri: “Contro la Roma serviranno delle risposte”

Commentando i successi europei e la prossima sfida tra Napoli e Roma, Valentini ha riconosciuto l'importanza della vittoria azzurra, sottolineando il contributo di McTominay e difendendo l'allenatore dalle critiche: “Dopo i quattro schiaffoni presi nel turno precedente dalle nostre squadre, la Roma ha innanzitutto riscattato la sconfitta incredibile contro il Real Madrid. I giallorossi hanno dato una grande dimostrazione di tenuta e determinazione, posto che l'avversario era di scarso spessore, per quanto questo non tolga nulla alla prestazione. Sabato ci sarà il test con il Napoli e sarà una gara importante. Proprio per gli azzurri era importante tirare un sospiro di sollievo, perché la situazione di Allegri era già abbastanza in discussione. Di certo il ritorno di McTominay ha dato una spinta decisiva. Ha tutto il carattere di uno scozzese e quindi si è trascinato dietro la squadra. Resto convinto che il Napoli farà fatica dato che non si è rinforzata, però stiamo a vedere, così come resto convinto che Allegri non sia bollito come viene dipinto da qualcuno, anche se contro la Roma serviranno delle risposte. Lui ha un temperamento forte e anche il battibecco con De Bruyne può aver acceso nel giocatore qualche scintilla di orgoglio. Il belga ha il dovere di uniformarsi alle indicazioni del tecnico”.