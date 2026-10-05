Conte sul futuro: "Vorrei andare in qualche club che ha perso di vista la propria storia"

"Mi piacerebbe andare in una di queste società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere".

Ambizione, pressione e voglia di riportare un club ai livelli della propria storia. Sono alcuni dei temi affrontati da Antonio Conte nel corso di una lunga intervista concessa a Londra a The Athletic. L'ex allenatore del Napoli ha raccontato la propria filosofia e il tipo di sfida che vorrebbe affrontare in futuro: "Se arrivi in un club la cui storia parla da sé - una storia fatta di trofei, scudetti e vittorie - puoi onorarla in un solo modo: avendo l'ambizione di riportare quel club a lottare per quegli obiettivi.

So bene che ogni anno può vincere una sola squadra, ma devo portare nel cuore - e trasmettere ai tifosi, ai giocatori e ai dirigenti - quella scintilla, quella speranza che ti fa dire: "C...., possiamo vincere". Ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in una di queste società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere. Club dove si respira pressione, dove sai perfettamente di non andarci solo per partecipare, ma per competere".