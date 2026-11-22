L’editoriale di Chiariello: “Risposta timida alle big, Allegri poi Mondonico 2.0 sul City…”

Appuntamento con il classico commento nell'editoriale di Umberto Chiariello dopo la vittoria del Napoli 1-0 contro il Torino con la rete di McTominay

Umberto Chiariello, giornalista sportivo, è intervenuto nel classico appuntamento su Canale 21 con l'editoriale dopo la vittoria del Napoli sul Torino per 1-0 con la rete di McTominay.

"Corto muso. È tornato il mantra di Allegri, I"1-0 e il clean sheet. È bastato un gol di McTominay nel secondo tempo inoltrato per dare il successo al Napoli. Un successo molto sofferto col Torino, anche se il Napoli nel primo tempo ha sprecato qualcosa come sei palle gol e ha poi subito una traversa del solito Mandragora, che è un gran tiratore da fuori anche da fermo.

McTominay sugli scudi ci ha provato in tutti i modi. Il portiere del Torino è stato il migliore in campo: una serie di parate importanti, una su Hojlund favolosa. II Napoli è andato a sbattere sul portiere con molti tiri, però abbastanza centrali, e ha provato in tutti i modi a scardinare l'assetto difensivo di Ignazio Abate, ex calciatore di Allegri al Milan ed ex calciatore del Napoli, del primo Napoli di De Laurentiis, quello che esordì col Cittadella in casa nel 2004.

Ha vinto ed ha anche fornito una prestazione discreta tutto sommato il Napoli questa sera. Il solito McTominay ha tolto le castagne dal fuoco: lui non solo è un incursore straordinario in area di rigore, ma è anche un grande tiratore dal limite. È fortissimo di testa, ma è fortissimo anche nei tiri da fuori area e ha trovato un tiro eccezionale grazie a una grande azione di Noa Lang, che precedentemente aveva sbagliato un cross ed era stato beccato da una salva di fischi dal pubblico; stavolta non ha reagito, i compagni si sono stretti attorno a lui, è andato a recuperare un pallone a tutta fascia, ha fatto una sgroppata importante e poi di esterno destro ha aperto per McTominay, che ha fatto un gol degno del suo livello. È il calciatore più importante del Napoli.

Purtroppo anche questa sera dobbiamo registrare il solito bollettino medico terribile. In settimana si è fatto male in maniera grave - quinta vertebra della colonna vertebrale dorsale - Alex Meret, fermo dai due-tre mesi come minimo. Se ne parla a fine febbraio, se tutto va bene, e credo che sia anche il canto del cigno a questo punto del ragazzo, da nove anni a Napoli con la maglia azzurra, visto che va a scadenza di contratto a fine campionato. II Napoli si sta muovendo su altri portieri e già la stampa ne parla, specialmente su un portiere brasiliano che ha esordito in nazionale.

In più si è fatto male questa sera per l'ennesima volta - e qui non possiamo parlare di calciatori usurati, di calciatori anziani, il solito refrain - Antonio Vergara. Antonio Vergara è al quarto infortunio in tre anni nella sua carriera. Antonio Vergara si è fatto male in maniera grave a Reggio Emilia quando stava facendo un ottimo campionato e si era messo in mostra; è arrivato al Napoli e Conte lo ha voluto tenere, e quando è riuscito a trovare spazio e si era messo in grande evidenza, ha avuto la fascite plantare che l'ha messo fuorigioco per due mesi. È andato in nazionale, si è fatto male in nazionale quest'anno ed è mancato un mese. Ora è rientrato, finalmente

Allegri lo schiera nel suo ruolo preferito, quello di sottopunta, trequartista, insomma giocatore a ridosso della prima punta: pochi minuti e si fa male di nuovo. Fragilità, sfortuna, questi ragazzi cos'hanno? Intanto il Napoli continua a patire gli infortuni, anche se oggi è rientrato Spinazzola; c'è ancora una volta da registrare il mistero Neres. Credo che dopo il quarto segreto di Fatima di Zuniga e il quinto di Buongiorno, Neres si candida a essere il sesto, perché non c'è mai: doveva rientrare e non è stato convocato.

Fatto sta che il Napoli va a Manchester: partita difficilissima ovviamente in Champions. E torniamo ovviamente - e lo ribadisco - al "Mondonico 2.0": non è questa la partita da vincere, però stasera invece era assolutamente da vincere e si è vinta. Il cortomusismo di nuovo al potere? Adesso Sassuolo e Lecce: non si può perdere l'occasione, anche perché lassù volano, ma volano, volano e volano. La Lazio, Noslin doppietta, tre gol; la Roma cinque gol, quattro Malen, un'ira di Dio. A Parma il Como un po' soffrendo col Cagliari, 2-0 netto. E quando li acchiappi a questi? C'è solo il Milan che può si può mettere nel mirino, perché viene a Napoli e diventa uno scontro diretto. La Juventus ci sopravanza. Ma come si fa ad arrivare al quarto posto con le squadre che volano così, come Lazio, Roma e Como? E non metto proprio nel novero l'Inter che è candidata allo scudetto. II Napoli questa sera ha provato timidamente a rispondere, ma è una risposta timida, timida".