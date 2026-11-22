Crisi Man City, Maresca ammette: “Momento duro, 4 gare senza vincere e troppi gol subiti”

Enzo Maresca analizza il pareggio col Fulham e la crisi difensiva del Manchester City.

Il tecnico del Manchester City, Enzo Maresca, ha analizzato il pareggio contro il Fulham nel corso della conferenza stampa post-partita e ai microfoni di TNT Sports. L'allenatore dei prossimi avversari del Napoli in Champions League ha affrontato il tema della crisi di risultati, con quattro gare consecutive senza vittorie, soffermandosi sulle difficoltà difensive e sulle modifiche tattiche apportate durante l'incontro.

Quattro partite consecutive senza vittorie. Come giudica questo momento del Manchester City?

“Di sicuro non ci piacciono questo tipo di momenti, con quattro partite di fila senza una vittoria, ma sappiamo anche che purtroppo è normale, fa parte del percorso attraversare momenti del genere. È importante trovare un modo per mantenere la porta inviolata. A volte devi vincere le partite 1-0, anche soltanto con un piccolo margine”.

Il Manchester City non mantiene la porta inviolata da nove partite. Quanto preoccupano i problemi difensivi?

“Questo è il problema al momento. Ancora una volta stiamo concedendo molti gol, soprattutto all'inizio della partita. Alla fine creiamo occasioni, segniamo gol, ma dobbiamo cercare di trovare un modo per mantenere di nuovo la porta inviolata e vincere le partite”.

Come si esce da questo momento difficile in termini di risultati?

“È un momento difficile in termini di risultati. Ancora una volta abbiamo concesso un gol e questo ha creato un po' di ansia quando siamo andati sotto. In questo momento l'unica cosa che possiamo fare è cercare di reagire. Abbiamo un'altra grande partita martedì e cerchiamo di concentrarci su quella”.

Cosa è mancato nel primo tempo e cosa è cambiato nella ripresa?

“Abbiamo cambiato un po' all'intervallo il modo in cui stavamo pressando. Avevamo preparato il pressing in un modo, loro hanno cambiato qualcosa, quindi all'intervallo ci siamo adattati e nel secondo tempo siamo stati molto meglio. Ma penso che anche questo faccia parte del percorso quando stai costruendo qualcosa”.