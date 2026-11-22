Corbo: "Lang, genio finalmente compreso. Replica come solo un ragazzo di carattere"

Il giornalista elogia l'olandese per l'assist a McTominay nonostante i nuovi fischi del Maradona: "È proprio l'ostilità manifesta a dargli la grande carica"

Il Napoli batte 1-0 il Torino e sale a 18 punti, settimo in attesa dei risultati di Juventus e Bologna. Sulle pagine di Repubblica, Antonio Corbo commenta la gara soffermandosi sul contributo di Noa Lang, decisivo con l'assist nonostante i mugugni del pubblico. "La prima delle tre partite da vincere ha un volto che si eleva sugli altri", scrive Corbo: "quello tutto ricci e capricci di Noa Lang".

"Replica ai tifosi come può solo un ragazzo di cuore e carattere"

Per Corbo l'ingresso di Lang è stato decisivo per la vittoria finale. Nonostante i tifosi lo abbiano fischiato di nuovo al momento della sostituzione, "è proprio l'ostilità manifesta a dargli la grande carica": "Lang ai tifosi replica come può solo un ragazzo di cuore e carattere". L'assist decisivo per McTominay vale a Lang, nelle parole di Corbo, anche l'appellativo di "genio finalmente compreso".