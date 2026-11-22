Napoli-Torino, Del Genio: “Troppo con la difesa a 3, seconde linee confermano forza della rosa”

Nell'analisi post-partita, Paolo Del Genio promuove il cambio di assetto dopo l'infortunio di Vergara, elogia McTominay e Lang.

Paolo Del Genio è intervenuto nel punto su Napolità. Il giornalista sportivo ha commentato "Non mi sento né di dire che condivido le scelte di Allegri né che non le condivido, perché dovremmo sapere tutto quello che c'è dietro". Mancavano De Bruyne, Olivera e Lang, "i tre migliori giocatori dell'ultima partita con la Lazio", ma l'avvio è stato buono, fino all'infortunio di Vergara. La risposta del tecnico, per Del Genio, "ha ripagato": De Bruyne mezzala sinistra, Anguissa a destra, Gilmour al centro e McTominay avanzato vicino a Hojlund. "Avere avanzato McTominay ha significato mettere il giocatore di gran lunga più pericoloso e più dominante di tutta la partita". Sulle trenta presenze in campo, aggiunge, "ce n'è uno solo che ha fatto più occasioni di tutti gli altri, ed è McTominay": il gol è arrivato "dopo la metà del secondo tempo, quando ci incominciavamo a preoccupare".

Lang decisivo da quinto, ma la difesa a tre "è poco produttiva"

Lang, entrato al posto di Spinazzola, "ha fatto una giocata da quinto, ma di talento: recupero con forza, conduzione, visione di gioco e un cambio con una palla perfetta che ha tagliato in due la difesa del Torino" per servire McTominay. Più critico il giudizio sul sistema: "la difesa a tre è un po' poco produttiva in fase di costruzione e ha qualche difficoltà ad accorciare su una mezzala". Per questo, spiega, "quando non sono in campo né Di Lorenzo né Olivera, io non farei mai la difesa a tre": sono i due che interpretano bene il ruolo di braccetto. Sugli esterni, "non male ma niente di eccezionale" per Politano e Spinazzola, "si sono annullati" con Cacciamani e il pari ruolo granata. Bilancio comunque positivo: "vittoria meritata".

Classifica e Champions: "Servirà più dei 76 punti dell'anno scorso"

Del Genio non si sbilancia ("è troppo complicato a 26 giornate dalla fine") ma avverte: "le proiezioni dicono che 76 punti potrebbero non bastare", cioè quota superiore a quella che l'anno scorso valse il secondo posto. "Servirà un mezzo miracolo. Se il Napoli va in Champions con il quarto posto, dobbiamo scendere in strada a festeggiare quasi come se fosse arrivato un altro scudetto". La ricetta è la continuità: "le altre segnano con una facilità impressionante, quindi noi non ci dobbiamo fermare mai, evitando i pareggi il più possibile". Guarda poi a Manchester ("squadra in crisi, perché non provarci?") e alle gare con Brugge, Sabah e Viking, "sicuramente da vincere". Chiusura: "godiamoci questa vittoria, che non può e non deve restare isolata: deve essere l'inizio di una striscia di vittorie".