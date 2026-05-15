Conte, il vice storico: "Insoddisfatto, l’entusiasmo di un anno fa non c'è. Ma può restare"

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"C’è da finire questa annata nel modo migliore possibile dopodichè si tirano le somme e il confronto tra Conte e De Laurentiis ci sarà sicuramente”.

Angelo Alessio, ex calciatore e allenatore e collaboratore per 8 anni di Conte, è intervenuto a “Forza Napoli Sempre” su Radio Marte: “Conte è un allenatore che dovunque è andato ha vinto. E’ vero può sembrare – ha detto Alessio a Radio Marte – che le sue squadre giochino male, ma bisogna tener conto dell’avversario, dei momenti della stagione e di altri elementi. Il risultato alla fine è quello che conta, possiamo dire tutto il contrario di tutto, ma, in base anche alla mia esperienza di lavoro con lui, posso assicurare che Antonio studia le partite, vive di calcio. Il suo impegno è costante per 24 ore, è massimo ed è teso alla vittoria. Il malumore di una parte dei tifosi che vorrebbero vedere una squadra vincere e giocare bene lo capisco, ma per farlo il tasso tecnico del Napoli dovrebbe aumentare. Il Psg, con i campioni che ha, è per esempio imparagonabile al club azzurro! Credo nel Napoli che alcuni errori siano stati fatti, soprattutto in sede di mercato l’estate scorsa, in parte aggiustati a gennaio con gli addii di Lucca e Lang e l’arrivo di Alisson”

Sul futuro di Conte

"Da quello che vedo Antonio è insoddisfatto in questo momento per i risultati recenti, perchè chi vive come lui per la vittoria, la sconfitta e la non realizzazione dell’impegno settimanale sono frustanti. Per un allenatore come Conte arrivare tra le prime quattro con i risultati non brillanti dell’ultimo periodo non è il massimo, il mister vive male queste situazioni. Se ha lo stato d’animo giusto per restare? Di certo la squadra è competitiva, con alcuni innesti può competere ancora. Conte potrebbe tranquillamente ripartire, è chiaro che l’entusiasmo e l’energia positiva che c’erano un anno fa adesso non ci sono. C’è da finire questa annata nel modo migliore possibile dopodichè si tirano le somme e il confronto tra Conte e De Laurentiis ci sarà sicuramente”.