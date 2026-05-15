Grosso: "2 anni incredibili. Mio calcio offensivo e coraggioso, ma devi capire contro chi ti scontri"

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"La Serie A è difficile, ti mette davanti a tante insidie. Abbiamo saputo resistere, siamo orgogliosi di quanto fatto".

Nel corso del suo lungo intervento a Sky Calcio Unplugged, Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato della sua esperienza in neroverde: "Siamo riusciti a ottenere tante cose belle. Per me sono stati 2 anni incredibili dentro un club con proprietà seria e ambiziosa. Pensare di tornare a dove siamo adesso in poco tempo era un sogno, facendolo in modo propositivo e attraversando le difficoltà, venendone fuori bene. La Serie A è difficile, ti mette davanti a tante insidie. Abbiamo saputo resistere, siamo orgogliosi di quanto fatto".

Lipani è da Nazionale?

"Sì. I giocatori d'esperienza sono stati utili in questo percorso, Lipani ha grandissimi margini di crescita, ha qualità e può ancora formarsi molto. Potrà togliersi tantissime soddisfazioni in futuro".

Qual è la sua filosofia calcistica?

"L'importante è avere idee chiare e crederci fortemente. Devi saperle portare avanti anche durante le difficoltà. Mi piace proporre un calcio offensivo e coraggioso ma poi devi capire contro quali squadre ti scontri e riconoscere ciò che serve. Mi piace dare tante info ai ragazzi e lasciargli la libertà di scegliere. È importante creare una squadra al cui interno ci sono tanti caratteri, che mi piace rispettare. Quando sei dentro devi togliere l'ego per metterti a disposizione. Dico ai ragazzi di essere forti nei momenti difficili per aprire le ali quando le cose tornano nel verso giusto".