Futuro Conte, Brambati: "Ha voglia di confrontarsi con ADL, ha idee chiare sul terzo anno"

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"Per me il Napoli deve puntare su Conte se vuole continuare a vincere. Sicuramente il Napoli dovrebbe un po’ rinfrescare la rosa, senza fare spese pazze".

Massimo Brambati, ex difensore e procuratore, è intervenuto nel corso di "Forza Napoli Sempre" su Radio Marte: "Antonio Conte è sicuramente arrabbiato per la sconfitta contro il Bologna. Avrebbe voluto già essere in Champions da tempo. Ho un’idea sul rendimento attuale del Napoli. Credo che l’aspetto mentale sia decisivo: appena gli azzurri hanno mollato la possibilità di una rimonta scudetto, c’è stato un contraccolpo psicologico. Chi ha giocato, sa bene come funziona”. Così : “Conte e il Napoli per un momento ci hanno creduto, ma dopo le vittorie dell’Inter contro Roma e Como qualcosa è cambiato. Resto della mia idea, gli azzurri sono stati penalizzati dagli infortuni”.

Sul futuro di Conte

“Ho la convinzione – aggiunge Brambati – che Conte abbia voglia di confrontarsi con la proprietà e capire le ambizioni della società e del presidente. Dopo questo incontro, avremo le idee più chiare sul futuro. Bisognerà ammettere che alcuni investimenti estivi siano stati sbagliati e poi bisognerà correggere il tiro sugli infortuni. Tutti questi problemi muscolari probabilmente dipendono da una preparazione estiva che è andata al di là delle previsioni. E’ stato fatto un 20-25% in più di lavoro, questo ha causato gli infortuni. Conte ha vinto lo scudetto al primo anno e adesso è secondo e ha conquistato la Supercoppa Italia, non dobbiamo dimenticarci di questo. Per me il Napoli deve puntare su Conte se vuole continuare a vincere. Sicuramente il Napoli dovrebbe un po’ rinfrescare la rosa, senza fare spese pazze. Conte ha le idee chiare sul terzo anno, bisogna vedere se coincidono con quelle del club”.