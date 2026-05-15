Auriemma: "ADL disse che voleva una risposta subito, ma Conte non l'ha ancora fatto"
Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tele A, soffermandosi anche sul futuro di Antonio Conte.
Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tele A, soffermandosi anche sul futuro di Antonio Conte: "De Laurentiis disse che se Conte lo chiede lui lo lascerà andare. Ed è un segnale che la squadra raccoglie. A metà aprile, inoltre, il presidente disse che se Conte fosse voluto andare via doveva dirlo subito.
Ma Conte non ha ancora dato una risposta a De Laurentiis. Interrogato sull'argomento, rispose che ne avrebbe parlato in privato col presidente perché erano cose di cui parlare in privato", chiude il giornalista.
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