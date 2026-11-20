Conte-Juve? Orlando: "Da programmare già ora, senza aspettare Spalletti..."

Massimo Orlando commenta il possibile ritorno di Conte alla Juventus e invita i bianconeri a programmare senza aspettare i risultati di Spalletti

Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio, soffermandosi sulle dichiarazioni di Antonio Conte riguardo a un possibile ritorno alla Juventus. Secondo Orlando, la società bianconera dovrebbe iniziare a programmare già adesso un eventuale cambio in panchina, senza attendere i risultati di Luciano Spalletti. L'ex calciatore ha analizzato anche le difficoltà della Juventus e la prossima sfida del Milan contro il Frosinone.

Orlando sul ritorno di Conte alla Juventus

"Se hai bisogno di un cambiamento e sai che ti serve uno come Conte, lo programmi già ora. Se poi vinci l'Europa League va bene, ma se io, proprietà, penso che Conte venga, già ora comincio a parlarci e non posso aspettare che risultati mi porterà Spalletti, che per me rimane un grande allenatore. Ora Spalletti deve convivere con questa ombra. Conte è sulla bocca di tutti i tifosi, tutti lo rivorrebbero. È juventino, però non credo sia in discussione per quest'anno. Il prossimo anno potrebbe essere la volta buona, lo ha fatto capire. Se non vanno in Champions è contento, devi vendere tanto e rifare la squadra, e Conte è bravo in questo. Un allenatore bravo ha già in testa dei giocatori ottimi per il suo gioco. Alcuni poi potrebbero rendere di più sotto di lui".

Le difficoltà della Juventus nella corsa al quarto posto

"Gli infortuni incidono, lo ammetto, però se andiamo a vedere la squadra da quarto posto ce l'ha lo stesso. In un momento di difficoltà la difesa doveva essere un punto di forza, invece fatica tantissimo. Bremer e Lucumí faticano, sta giocando per esempio poco Alajbegovic, dà qualità e deve giocare di più. Cambiaso era un fenomeno fino a un anno e mezzo fa, che gli è successo? Secondo me l'allenatore non è riuscito a entrare in sintonia con questa rosa".

Milan-Frosinone, una partita delicata

"Sono ragazzi, quelli del Frosinone, che vanno per la prima volta a San Siro. Hanno qualità, hanno coraggio. Se non sei perfetto non la vinci, perché loro ripartono a mille e non hanno paura di fare la giocata. È una squadra molto europea, il Frosinone".