Sabatini: "Se il Milan vuole McTominay, farei uno scambio con Rabiot"

Sabatini analizza il mercato del Napoli e ipotizza uno scambio McTominay-Rabiot con il Milan. Poi indica i rinforzi per centrocampo e attacco

Sandro Sabatini, giornalista, sul suo canale YouTube ha analizzato le possibili strategie di mercato del Napoli per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Sabatini si è soffermato soprattutto sul centrocampo, ipotizzando anche uno scambio tra Scott McTominay e Adrien Rabiot alla luce di alcuni rumor sull'interesse del Milan per lo scozzese. Spazio anche ai possibili rinforzi in attacco, con i nomi di Sebastiano Esposito e Joshua Zirkzee.

Sabatini: "Il Milan vuole McTominay? Farei uno scambio con Rabiot"

Quanti rinforzi servono al Napoli per risalire? "Allora, faccio la formazione. Sulla fascia destra sei a posto così. Di centrali, se ritorna Buongiorno al suo livello, vai avanti così. A sinistra hai Olivera e Spinazzola quest'anno, ma già l'anno prossimo devi prenderne un altro. A centrocampo devi prendere uno al posto di Anguissa e inevitabilmente uno al posto di De Bruyne. Lobotka mi sembra comunque in fase calante, ci vogliono due centrocampisti. McTominay lo confermi. Se il Milan, come ho letto, vuole McTominay, io farei lo scambio con Rabiot. Sono anche quasi coetanei, se non sbaglio. Anche se poi Allegri stravede per McTominay, quindi non si fa".

I rinforzi in attacco: da Sebastiano Esposito a Zirkzee

"In attacco, a destra puoi puntare su Vergara, c'è anche Politano. A sinistra, Alisson Santos, Lang e Neres sono storie che comunque si concluderanno a giugno, credo. Quindi io prenderei Sebastiano Esposito, perché sa fare tutti e tre i ruoli là davanti. Se davanti esce Lucca? C'è Højlund, ma se esce Lucca, oltre a Sebastiano Esposito ne devi prendere un altro. Tra Varela e Zirkzee, dico Zirkzee".