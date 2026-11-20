Qual è il problema del Napoli? Mizzoni: "È la squadra meno allegriana possibile"

Mizzoni analizza le difficoltà del Napoli di Allegri tra problemi della rosa e mancanza di solidità nei momenti decisivi

La giornalista Giulia Mizzoni, nel corso del podcast "Appunti di Telecronaca" del Corriere dello Sport, ha analizzato le difficoltà del Napoli di Massimiliano Allegri, soffermandosi sui problemi accumulati nelle ultime stagioni e sulla difficoltà degli azzurri di adattarsi alle caratteristiche del proprio allenatore.

Mizzoni: "Napoli la squadra meno allegriana possibile"

"Il Napoli sta un po' pagando tante magagne che si sono tentate di coprire nelle ultime stagioni e che adesso forse stanno venendo un pochino più fuori. Paga anche l'essere in molte circostanze la squadra meno allegriana possibile e immaginabile. E questo non aiuta neanche in Champions, quando comunque ti serve un'identità forte, una stabilità. Penso che sia abbastanza palese nel vederli, ma la cosa più paradossale, e per questo prima dicevo che è la squadra meno allegriana che si possa vedere, è che non si tratta soltanto dei singoli e quindi degli interpreti, ma anche proprio di quando la vedi all'opera in determinate circostanze, in determinate situazioni delle partite. Ormai giochi due, tre, quattro partite nel corso degli stessi 90 minuti. Quando le tocca cambiare pelle, e quindi saper soffrire e saper fare la squadra allegriana del corto muso, del doversi coprire, cavolo, va in una difficoltà atroce. In questo momento è come se non si intersecassero bene i tasselli Allegri-Napoli, per una miriade di motivi che non sono soltanto di campo, ovviamente", le parole di Giulia Mizzoni.