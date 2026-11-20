Calaiò: "Ho la sensazione che ad Allegri non piaccia Vergara"
Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Televomero, soffermandosi sull'impiego di Antonio Vergara da parte di Massimiliano Allegri. Secondo l'ex centravanti azzurro, il tecnico livornese non sarebbe pienamente convinto delle qualità del giovane talento, spesso lasciato in panchina o utilizzato in una posizione diversa da quella più congeniale alle sue caratteristiche.
Calaiò: "Ho la sensazione che ad Allegri non piaccia Vergara"
"Il ruolo di Vergara è quello di esterno destro a piede invertito. Io ho avuto dall'inizio dell'anno la sensazione che ad Allegri non piaccia Vergara. È stato tante volte in panchina, quando l'ha fatto giocare ha giocato a sinistra e ha sofferto. Io penso che nel complesso, come giocatore, non lo veda come uno che possa spostare gli equilibri. Ho l'impressione che Vergara non sia decisivo per Allegri, anche se si sacrifica molto", le parole di Emanuele Calaiò.
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