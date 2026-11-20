Napoli a fine ciclo? Mattei: "Tutto sbagliato! Squadra vecchia, ad Allegri serve altro"

Mattei critica la costruzione della rosa del Napoli, giudicata troppo vecchia e poco adatta ad Allegri. Poi parla di Lazio e Atalanta

Stefano Mattei, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio, esprimendo un giudizio molto critico sul Napoli di Massimiliano Allegri. Secondo Mattei, la società azzurra avrebbe commesso diversi errori nella costruzione della rosa, puntando su giocatori troppo avanti con l'età e poco adatti alle esigenze del tecnico livornese. Nel corso dell'intervento ha parlato anche della Lazio e delle difficoltà dell'Atalanta.

Mattei attacca il Napoli: "Hanno sbagliato praticamente tutto! Allegri ha bisogno di altro"

"Sarà una partita difficile, anche perché a livello di classifica il Napoli ha quindici punti, mentre il Torino ne ha quattordici. Io rispetto il lavoro del Napoli, ma hanno sbagliato praticamente tutto. Allegri è un ottimo allenatore, ma gli devi costruire una squadra su misura. Quella attuale invece ha finito un ciclo, con De Bruyne, Anguissa e molti altri. Ci sono troppi giocatori sopra i trent'anni e per elementi come De Bruyne un conto è giocare nel Belgio, che gioca all'attacco e con molti giovani che corrono per te, mentre un conto è correre come gli altri a Napoli. È una squadra vecchia e mancano i giovani che possano trainare gli altri".

La Lazio e il calendario delle prossime settimane

"Alla fine del girone d'andata ne sapremo di più. Quella con il Lecce è la partita più facile che abbia prima del giro di boa, ma poi avrà in sequenza il Torino in trasferta, l'Atalanta e la Roma in casa, il Frosinone in trasferta, la Supercoppa, la Fiorentina fuori, poi l'Inter all'Olimpico e alla fine il Como in Lombardia. Saranno gare molto più difficili rispetto alla prima parte di campionato. Per me, se potrà lottare per la Champions League, sarà già tanto rispetto alle aspettative di inizio stagione. Bisognerà poi vedere i saldi prima di gennaio, per capire se si potrà fare il mercato e, in caso, con quali condizioni. Comunque nella Lazio l'aspetto economico è fondamentale, mentre per Lotito quello economico è un dettaglio. Di sicuro Fabiani aveva detto che non avrebbe fatto partire nessuno, vedremo".

Il futuro di Sarri all'Atalanta

"Sarri non credo che rischi, ma se dovesse perdere con l'Inter la situazione diventerebbe molto, molto pericolosa, perché la famiglia Percassi ha percepito le difficoltà del momento".