Sosa: "Non basterà vincere, serve la prestazione! Allegri, il Torino va attaccato"

Il Pampa Sosa chiede al Napoli prestazioni e identità contro il Torino, invitando Allegri ad attaccare e a coinvolgere maggiormente Hojlund

Roberto "El Pampa" Sosa, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli, analizzando la prossima sfida degli azzurri contro il Torino. L'ex centravanti ha sottolineato la necessità di ritrovare prestazioni e identità di gioco, invitando Massimiliano Allegri a impostare una partita offensiva. Sosa si è soffermato anche sul possibile rientro di Favasuli e sulle difficoltà di Rasmus Hojlund.

Sosa avverte il Napoli: "Vincere non basta senza prestazioni"

"Bisogna vincere? Sì, sicuramente, ma senza prestazioni continueremo a ripetere questa frase senza avere una base, una struttura. Senza prestazioni e identità non potremo mai essere sereni e dire che domani si vince".

Il rientro di Favasuli e la sfida sulle fasce

"Favasuli è al rientro, non credo possa fare tutta la fascia. Ma poi, se si parla di difesa a tre, tra lui, Politano e Vergara cambia molto. Loro hanno Belghali e Cacciamani, che sono veloci, e sugli esterni la prima cosa da capire è se Allegri vorrà attaccare i quinti del Torino o stare attento a loro. Io ho un'idea totalmente diversa: con Lang e Politano o Vergara l'input deve essere positivo, bisogna attaccarli. Se pensiamo solo a bloccare loro, allora siamo in difficoltà. Inizialmente almeno devi attaccare e fare la partita".

Le difficoltà di Hojlund

"In metà delle partite del Napoli lui non ha visto in faccia il portiere avversario. Se il gioco non lo porta a essere almeno di profilo verso il portiere, allora farà fatica pure col Torino, perché i tre di Abate sono bravi nell'anticipo".