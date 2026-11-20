Napoli-Torino, Rampulla avvisa: "Ora tutte le partite sono da ultima chiamata"

Rampulla avverte Napoli e Juventus sulla corsa al quarto posto e si esprime sul futuro di Spalletti e sul possibile ritorno di Conte

Michelangelo Rampulla, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, soffermandosi sulla corsa alla qualificazione in Champions League e sulle difficoltà delle grandi squadre. L'ex bianconero ha sottolineato l'importanza delle prossime partite per Napoli e Juventus, chiamate a non perdere ulteriore terreno rispetto al quarto posto. Rampulla ha parlato anche del futuro della panchina juventina e dell'eventuale ritorno di Antonio Conte.

Rampulla avverte Napoli e Juve: "Ora tutte le partite sono un'ultima chiamata"

"Sono tutte le partite ora ultima chiamata, o si mette troppa distanza tra sé e il traguardo minimo del quarto posto. Le partite diventano facili o difficili a seconda di come le affronti. Se scherzi, perdi contro chiunque in Italia. Devi a tutti i costi avere la concentrazione massima. A questo punto devi guardare di partita in partita e fare sempre tre punti".

Le difficoltà della Juventus e l'assenza di Locatelli

"La Juve? Era la difesa che in un momento difficile doveva darti una mano, ma non è stato così. L'assenza maggiore è quella di Locatelli, che quando gioca nessuno ne parla, ma quando manca te ne accorgi. Senza di lui fatica anche la difesa".

Il futuro di Spalletti e la possibilità di un ritorno di Conte

"Si può vincere l'Europa League, ma non deve essere un palliativo per continuare così. Se si decide di fare un cambiamento radicale, bisogna non accontentarsi di una coppa vinta. Si programma e si decide cosa fare. Riprendere Conte? I ritorni sono un po' difficili, ma la Juve lo ha già fatto in passato con Trapattoni e Lippi, che hanno vinto ancora. Perché non può farlo con Conte? E se tu ami tua moglie, che ti ha tradito, alla fine la riprendi comunque".