De Maggio su Allegri: “Vi svelo tra 3 anni dopo il Napoli cosa farà. È un maestro…”

Valter De Maggio anticipa il possibile futuro di Allegri dopo il Napoli: il tecnico potrebbe dedicarsi all'insegnamento nelle scuole calcio

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha svelato quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri al termine della sua esperienza sulla panchina del Napoli. Secondo il giornalista, il tecnico livornese avrebbe intenzione di dedicarsi alla formazione dei giovani calciatori, privilegiando lo sviluppo della tecnica individuale rispetto agli aspetti tattici.

De Maggio svela il futuro di Allegri

"Vi do una notizia in esclusiva. Vi dico con tre anni di anticipo che, dopo il triennio col Napoli, salvo una separazione anticipata concordata tra le parti, sapete cosa farà Allegri? Allenerà nelle scuole calcio, lasciando libero il talento e migliorando non la tattica, ma la tecnica dei giovani ragazzi. Allegri insegnerà calcio ai ragazzini tra tre anni, lui è un maestro! Un insegnante!", le parole di Valter De Maggio.