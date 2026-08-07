Calciomercato Napoli, Fabbroni: "Perché dopo Gutierrez non si chiudono questi due colpi?"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni: "Gabriel Jesus non è uno sconosciuto. Un po' di rischio questo tipo di soluzione può portarla. Ma io vorrei capire cosa si sta cercando da un calciatore di queste caratteristiche. Non lo vedo un giocatore che si adatti per un ruolo da seconda punta. In questo periodo i vari Favasuli, Zeballos e calciatori che avrebbero dovuto già costituire una seconda linee verde, non ci sono state chiusure. Questo è un segnale da prendere con attenzione. Sembra che ci sia una strada da percorrere, ma non è stata ancora percorsa.

È strano l'atteggiamento del Napoli nei confronti di alcune figure di mercato. Se vendi Gutierrez e hai 30 milioni non previsti da immettere nel mercato, non capisco perché calciatori che hai corteggiato e che avresti in pugno non li chiudo. Perché sono cifre inferiori. Se vogliamo analizzare il reparto difensivo, che sta più a cuore ad Allegri, lì già troviamo una situazione poco chiara. Potrebbe esserci abbondanza. Quando tornerà Buongiorno, ci sarà anche Beukema, Rafa Marin o Marianucci. E sta seguendo Badiashile. Sono sempre convinto che gli Scudetti si vincono a ottobre-novembre. Se quel Napoli di Conte fosse franato proprio in quel periodo, il rush finale con l'Inter non si sarebbe fatto"