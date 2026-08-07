Vergara e il paragone con Insigne: "Da piccolo andai a casa sua per un autografo"

vedi letture

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha parlato anche dell'accostamento che in tanti fanno con Lorenzo Insigne: "Insigne? Non ci siamo parlati. Mi è capitato però di vedere un video in cui mi faceva i complimenti e mi ha fatto molto piacere. Mi ricordo che quando lui era ancora al Pescara e stava per tornare al Napoli andai fino a casa sua per farmi firmare una maglia. Fortunatamente avevamo degli amici in comune e ci riuscii".

La Nazionale resta un sogno?

"Assolutamente sì. Ma per arrivarci bisogna prima di tutto giocare, fare prestazioni importanti e magari anche qualche numero. Credo che sia questo il modo migliore per convincere un grande allenatore come lui. Non penso serva fare altro".