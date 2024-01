Corbo: "Complimenti ad ADL per il coraggio, ma ho delle perplessità: milioni buttati o no?"

"Per una volta si può parlare bene di De Laurentiis che ha avuto la lucidità serena di chiedere scusa".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Antonio Corbo, prima firma de La Repubblica: "Per una volta si può parlare bene di De Laurentiis che ha avuto la lucidità serena di chiedere scusa. Ha abbassato la tensione che era particolarmente alta, ha tolto di mezzo allenatore e squadra e ha parlato da presidente serio. Noi, però, non ci possiamo fermare a quanto ha detto il presidente perché ci sono zone che restano al buio.

Complimenti per il coraggio per aver riconosciuto i propri errori, ma adesso, nel mercato di riparazione, compri con gli stessi personaggi che hanno dato risultati infausti? Giuntoli aveva il controllo della situazione, per me la sua assenza è stata peggio di quella di Spalletti. Con lui, almeno, c’era visione e conoscenza del mercato che sicuramente poi sarà stata sostenuta dall’osservazione di Micheli. La formula attuale vigente non ha dato i risultati sperati, quindi se a gennaio si va a spendere con quelle stesse persone, ho forti dubbi. Io ho analizzato tutte le possibili criticità punto per punto. In questi 20 anni di proprietà ha sempre avuto un andamento da 10 e lode, adesso è un momento di sbandamento e l’ha riconosciuto. Va cercato un direttore generale di cui ti fidi e che stimi. Sartori, ad esempio, è un ottimo direttore al Bologna. L’impellenza è un direttore sportivo che sappia parlare da direttore sportivo.

Staff medico? Canonico è un ottimo professionista, ma a capo di esso è stato messo un professore del Gemelli, con cui è nata un’amicizia e collaborazione. Se c’è uno staff che va bene ed un supervisore che ha tali poteri e tali influenze, com’è che questa squadra sta sempre barcollante? Sul piano psicofisico sono stati fatti dei test?

Chiavelli? In tutta la mia carriera ho sempre osservato quelli che erano dei personaggi di potere che potessero influenzare. È un uomo che ha avuto un potere immenso, l’ha sempre esercitato, ma non viene mai allo scoperto con una dichiarazione, una notizia, una persona invisibile. Ha contribuito a vincere lo scudetto, ma voglio capire se ha contribuito negli ultimi mesi. Io vorrei stanarlo. Il Napoli deve mettere nelle migliori condizioni il suo esercito".