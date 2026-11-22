De Paola e la stampa pro Allegri: “Il rifiuto al Real è una favola. In Spagna nessuno lo sa…”

Allegri è stato davvero ad un passo dal Real Madrid? Il direttore e giornalista sportivo Paolo de Paola ha svelato un retroscena a Sportitalia

Il direttore e giornalista Paolo De Paola è intervenuto durante su Sportitalia, scagliandosi contro Massimiliano Allegri e la parte di stampa che lo protegge. "Probabilmente siano in pochi ormai a credere che ci sia stata un’offerta reale da parte del Real Madrid per Allegri perché in Spagna non lo sa nessuno. Qualcuno dice che Allegria è stato richiesto da Real Madrid per 8 milioni e mezzo stagione. Continuiamo ad accelerare o in qualche modo a confermare queste favole attorno a questo allenatore che grazie a questi, anche come dire benefici di certa stampa, può godere di una stima anche per i prossimi contratti che farà".