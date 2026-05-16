Alvino: "Se non batti il Pisa, non meriti di andare in Champions"

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Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Nella situazione degli orari della 37^ giornata, è una sconfitta totale per tutti. Però alla fine, nella proposta, a mio avviso folle insieme alla gestione generale del calcio italiano, è proprio il calcio a uscirne più vittorioso. L’orario iniziale era alle 12:30, in fin dei conti è stato anticipato di mezz’ora.

Pisa-Napoli? Se il Napoli non vince, non merita di qualificarsi alla Champions League. C’è una grossa differenza tra le due rose. Penso che il Napoli vincerà. Fino a Parma-Napoli, gli azzurri erano molto simili all’anno scorso. Di base, però, con quel pareggio e la vittoria a Como da parte dell’Inter, si spegne il Napoli e si spegne Conte. Lui vive per la vittoria e con quel pareggio, forse inconsciamente, si rende conto che è finito il sogno e la grande rimonta. La cittadinanza onoraria a De Laurentiis? Lui si sente napoletano al 100% e non sarà una cittadinanza onoraria a stabilire la sua napoletanità. La merita, perché è un imprenditore che gestisce il calcio a Napoli con onestà”.