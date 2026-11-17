Criscitiello punge Ronaldinho: “Serie C cosa seria, se pesa più di me non può giocare!”

Criscitiello parla delle difficoltà della Folgore Caratese e commenta l'operazione Ronaldinho del Ravenna.

La Folgore Caratese ha ricevuto il riconoscimento di “Società rivelazione” in occasione della quarta edizione del Trofeo Italo Galbiati, premio ritirato dal presidente Michele Criscitiello. A margine della cerimonia, il numero uno del club ha analizzato senza nascondersi le difficoltà incontrate dalla squadra in questa prima parte di stagione, soffermandosi sull'ultimo posto in classifica e sull'obiettivo salvezza. “L'ultimo posto in classifica non è motivo di disonore ma significa comunque che non abbiamo preso la strada giusta. Sapevamo delle difficoltà, ma la salvezza per noi è qualcosa di molto importante, anche se la priorità è chiaramente legata al progetto, al percorso e al budget. Ricordiamoci poi che non giocavamo in casa, abbiamo messo molti giocatori nuovi e non mi son fatto trovare pronto al professionismo in questi primi mesi. Ma noi suderemo e butteremo l'anima fino all'ultimo minuto”.

Criscitiello sull'operazione Ronaldinho: “Complimenti al Ravenna, ma la Serie C è una cosa seria”

Il presidente della Folgore Caratese ha poi commentato l'operazione di marketing legata a Ronaldinho e al Ravenna, riconoscendone l'efficacia sul piano mediatico ma esprimendo perplessità sull'impiego di ex campioni non più in condizioni atletiche adeguate. Criscitiello ha escluso la possibilità di replicare un'iniziativa simile nel proprio club, anche per ragioni economiche: “Faccio i complimenti al Ravenna per l'operazione di marketing, studiata bene e uscita benissimo. Voto 100. Però per me la Serie C è una cosa seria, se pesi più di me non puoi giocare a calcio, come se non sei nelle condizioni. Un'ex gloria alla Folgore? No, bisogna pagarli, e così tanti soldi da buttare non li ho”.