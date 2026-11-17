Galliani promuove Varela: “Buonissimo giocatore! Complimenti a chi l'ha scovato"

Adriano Galliani elogia Varela del Monza e spiega perché ha rinunciato al ricorso FIGC.

Adriano Galliani ha parlato a margine del Premio Modello Virtuoso del Calcio Italiano, intitolato a Italo Galbiati, soffermandosi anche sulle qualità di Gustavo Varela, protagonista con la maglia del Monza e finito al centro dell'attenzione, tra le altre, di Napoli e Juventus per le sue prestazioni. Interpellato sul valore dell'attaccante e sulla possibilità che possa essere pronto per una grande squadra, l'ex dirigente rossonero ha espresso un giudizio decisamente positivo. “Beh, il capocannoniere della Serie A, ci mancherebbe altro. Complimenti a chi l'ha scovato perché mi sembra un buonissimo giocatore”. Galliani, nelle dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com, ha invece preferito non sbilanciarsi sul nome del giovane italiano che lo ha maggiormente impressionato: “Non voglio fare i commenti, dopo dicono che voglio infilarmi nella Nazionale, e altro...”.

Galliani rinuncia al ricorso FIGC: “Il calcio ha bisogno di serenità, ma le regole vanno cambiate”

Nel corso dell'intervento, Galliani ha affrontato anche le vicende legate alla FIGC, annunciando la decisione di non presentare ricorso, pur ribadendo le proprie perplessità sulle modalità di voto. “Posso dire che ho pensato di non fare nessun ricorso perché il calcio ha già tanti problemi, ha bisogno di serenità, di tranquillità. Ho rinunciato, anche se continuo a pensare che sia assolutamente un vulnus che qualcuno possa votare prima un candidato e poi l'altro. Perché con questo giochino, in qualunque momento, potrebbe nascere una compravendita di voti, in qualunque momento uno ti revoca o ti dà e cambia tutto. Io penso che vada regolamentata questa cosa qui. Ho detto al mio avvocato: «Basta, basta, basta: lasciamo perdere, andiamo al 14 dicembre sereni e tranquilli». Credo che 50 anni di calcio mi impongano questa scelta. Mi hanno, anzi, non mi impongono: 50 anni di calcio mi hanno imposto questa scelta”. Infine, interrogato sulle proprie aspettative in vista del voto, ha aggiunto: “Non voglio essere né fiducioso né non fiducioso. Siamo due candidati, uno vincerà, con serenità vedremo come andranno le cose”.