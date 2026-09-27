Cruciani attacca Mancini: “Follia Romano titolare! Persino De Bruyne sembrava Bolt al suo confronto"

Cruciani critica Mancini per la scelta di Romano titolare e tira in ballo anche la prestazione di De Bruyne.

Giuseppe Cruciani, intervenuto ai microfoni di Numer1 Podcast, ha criticato alcune delle scelte compiute da Roberto Mancini con la Nazionale, soffermandosi soprattutto sull’utilizzo dal primo minuto del giovane Romano a centrocampo. Secondo il giornalista, sarebbe stato eccessivo caricare di responsabilità un ventenne con ancora poche presenze da titolare nel Cagliari, così come accostarlo a campioni già affermati a livello internazionale. “Vogliamo parlare della follia di mettere un ragazzo di vent’anni, Romano, titolare a centrocampo?”, si è chiesto, contestando anche le aspettative create intorno al calciatore.

Cruciani: “Persino De Bruyne sembrava Usain Bolt al suo confronto”

Cruciani ha poi utilizzato Kevin De Bruyne come termine di paragone per evidenziare le difficoltà mostrate dal giovane centrocampista, sottolineando allo stesso tempo la prestazione offerta dal belga con la sua nazionale: “Persino un giocatore come De Bruyne sembrava Usain Bolt al suo confronto”. Cruciani ha criticato quella che considera una scelta dettata da un’eccessiva attenzione verso i giovani, pur precisando che Mancini non debba essere condannato dopo una sola partita. Il giudizio sulla decisione iniziale, però, resta netto: “Purtroppo è uno degli errori di Mancini”.