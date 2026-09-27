Italia, Tonali: "Gruppo forte e sano, ne verremo fuori! E vale anche per il Tottenham"

Sandro Tonali parla alla vigilia del match tra la Turchia e l'Italia, soffermandosi sia sulla Nazionale che sul suo Tottenham, allenato da De Zerbi.

L'Italia si prepara alla sfida contro la Turchia dopo il ko rimediato con il Belgio in Nations League. Il centrocampista azzurro, Sandro Tonali, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match: "Tante persone credo siano rimaste deluse, dobbiamo essere onesti e parlare di quello che questo ko ha portato, dai fischi dei tifosi alle facce tristi in spogliatoio. Ma bisogna accettarlo perché la partita non è stata positiva e abbiamo meritato di perdere. Ora l'importane è reagire e possiamo farlo già dopo pochi giorni, il gruppo è molto sano, con tanti giovani. Avere tutto subito è difficile, non abbiamo la stella, il tempo c'è, dobbiamo passare il tempo assieme, lavorare e divertirci insieme. Siamo uomini sani, forti, con il tempo le nostre qualità usciranno ".

Momento difficile per le tue squadre, sia Tottenham che Italia. "Il calcio è molto strano. In dieci giorni può cambiare tutto da negativo a positivo. Sul Tottenham: il momento è negativo per i risultati ma positivo per il calcio espresso, giochiamo bene, creiamo, poi se nel calcio non segni, perdi, ma non siamo sottoterra. Siamo vivi, positivi. Qui in Nazionale è diverso: è un gruppo molto nuovo e giovane, un gruppo che non ha mai giocato insieme, dobbiamo solo prenderci tempo".