Italia, Mancini in conferenza: "Migliorare pressing e aggressività! Fischi? Sono normali"

Roberto Mancini presenta la sfida di Nations League contro la Turchia di Vincenzo Montella. Il ct risponde alle critiche dopo il ko col Belgio.

Alla vigilia della sfida di Nations League contro la Turchia, Roberto Mancini interviene in conferenza stampa insieme a Sandro Tonali. Il ct dell'Italia parte dalle scelte per la trasferta: "Ho lasciato a Coverciano dieci giocatori, perché lo avevamo già stabilito. Questa è una trasferta lunga ed era inutile portare tutti". Nessuna rivoluzione tattica all'orizzonte: "Non credo che cambierà molto tatticamente. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare e mettere insieme una squadra competitiva". Sul momento del calcio italiano aggiunge: "Abbiamo avuto generazioni di grandi campioni in passato come i Totti e Del Piero e ora bisogna crescerne un'altra".

Mancini sui fischi e sulle critiche dopo il Belgio

Il ct affronta anche il tema del clima intorno alla Nazionale: "Quando uno fa il tifoso ci può anche stare che fischi e sia deluso. Direi che è normale. Adesso dipenderà da noi, dai risultati di queste partite. Se saremo una bella squadra e vinceremo, il clima sarà diverso perché queste situazioni le cambiano i risultati. Penso che adesso dobbiamo restare tranquilli e non agitarsi come sta accadendo. Abbiamo giocato contro una formazione di valore come il Belgio e ci ha effettivamente messo in difficoltà, ma nella ripresa abbiamo reagito bene e avremmo anche potuto pareggiare prima del loro raddoppio. Ora pensiamo alla seconda sfida".

Mancini difende poi Romano dalle critiche: "Credo che abbia fatto una buona partita e per me conta quello che penso io. Gli errori capitano a tutti, anche a giocatori più esperti. Se Romano giocherà domani non dipenderà dai giudizi che sono stati dai. Credo che avrà un grande futuro in nazionale". Su Bastoni, invece: "Come lo vedo? Sta bene e non ha nessun problema fisico. Mi sembra che sia tutto normale".

La Turchia di Montella e i possibili cambi nell'Italia

Grande attenzione alla Nazionale allenata dall'ex compagno Vincenzo Montella: "Montella ha fatto un bel lavoro e non meritava di uscire nel primo girone del Mondiale. Ha giocatori di talento e una squadra forte: lo sono sempre stati, ora lo sono ancora di più. Per noi sarà una partita difficile. Mi aspetto che l'Italia faccia una gara buona, che migliori il pressing e l'aggressività, ma in questi due giorni non abbiamo avuto tempo di lavorare. Servirà tempo".

Possibili novità anche nella formazione titolare: "Kean non so se sarà in grado di giocare domani perché abbiamo giocato 48 ore fa e come tutti è stanco. Decideremo domani mattina. A livello di uomini sicuramente cambierà qualcosa perché è impossibile schierare un giocatore per quattro partite così ravvicinate. Potremo valutare altri calciatori in partite così importanti".

Infine Mancini risponde anche sul caso Manchester City: "Non credo che il Manchester City sia stato giudicato colpevole, anzi. Non è un problema che riguarda me, ma non è una cosa nuova. Il Manchester City non è colpevole e sul doppio contratto non è un problema mio, ma loro semmai".