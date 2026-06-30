Futuro De Bruyne, Compagnoni: "Ho diversi dubbi, con Sarri si sarebbe trovato a meraviglia"

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KHALAILI FORTE MA C’È DI MEGLIO. SCETTICO SULLA CONFERMA DI DE BRUYNE”.

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando del mercato del Napoli: “Il Napoli rischia di perdere Khalaili? L’ho visto, è un buon giocatore, ma di laterali simili in Europa ce ne sono molti e il Napoli ne può trovare almeno un altro un paio. Ad esempio Yan Couto del Borussia Dortmund, brasiliano che il Como sta provando a portare in Serie A, ha quelle caratteristiche. Gila è un altro elemento forte, poi dipende da come giocherà Allegri. Perchè se schiererà la difesa a quattro non ci sarebbe molto spazio, visto che il Napoli può contare già su Rrhamani, Buongiorno e Beukema. Con la difesa a tre avrebbe più senso acquistare un elemento importante come lo spagnolo”.

Sul futuro di De Bruyne

"I quattro pilastri del Napoli di Allegri secondo me saranno Rrhamani, Lobotka, McTominay e Hojlund. La conferma di De Bruyne dipende dalle motivazioni, dalla condizione atletica. KDB (qui ai Mondiali) l’ho amato molto, ma non so quanto possa esaltarsi col gioco di Allegri. Se fosse venuto Sarri si sarebbe trovato a meraviglia, con Allegri non saprei. Ho diversi dubbi. Insomma sarei perplesso se il club scegliesse di costruire la squadra attorno al belga. Sicuramente ci sarà un confronto tra Allegri e il calciatore, che vorrà capire il progetto tattico del nuovo Napoli. Di certo gli infortuni hanno penalizzato molto il rendimento del belga, che è un giocatore fantastico e che si sarebbe potuto esaltare a Napoli”.