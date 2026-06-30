Giuliani su Allegri: “Come Conte non aveva la fila dei grandi club. Mi aspetto voglia di rivalsa"

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Giuliani: Allegri cerca il riscatto, Manna dovrà gestire esuberi e casi di mercato.

Ai microfoni di Tmw Radio è tempo di analisi sulle prospettive del Napoli di Allegri e sugli sviluppi del mercato delle big italiane. Questo il pensiero di Fulvio Giuliani, e direttore de La Ragione.

Cosa ti aspetti da Massimiliano Allegri al Napoli?

"Io mi aspetto che abbia la voglia di rivalsa professionale. L'ultima annata del resto, sopratttutto nell'ultima, è andata veramente male. Questa per lui è un'occasione straordinaria, perché trovare una squadra forte e in grado di ambire ad una stagione da protagonista rappresenta il massimo. La verita è che gli anni passano per tutti e sia lui che Conte non è che avessero la fila dei grandi club europei. Loro sono dei grandissimi nel nostro mondo del calcio, che però si è ormai terribilmente ristretto".

Manna ha gia detto che la rosa è già di alto livello. Che ne pensi?

"Parto dicendo che non c'è nulla di più inutile di un'intervista ad un direttore sportivo in questo momento dell'anno. Il Napoli ha una serie di esuberi da dover gestire, a partire da Lucca, che non può essere definito solo come un grande investimento. Manna comunque è bravissimo, equilibrato e si è dimostrato in grado di resistere per anni a De Laurentiis. Ora dovrà gestire le situazioni dello stesso Lucca, di Anguissa e addirittura di Lobotka, che per un motivo o per l'altro sono in bilico".

Fra le recenti dichiarazioni di Manna, di Ausilio e di Carnevali quali trovi più convincenti?

"La Juventus partirà di certo da una serie di problemi, ma finalmente ora c'è uno come Carnevali che è cresciuto nel nostro calcio e che conosce il nostro paese, a differenza di presunti maghi che si sono alternati negli ultimi anni. Un giorno qualcuno ci spiegherà chi ha avuto l'idea di assumere dirigenti che non hanno niente a che vedere con la nostra realtà".