Frecciata ad Allegri? Ibra: “Sembrava un tecnico italiano che pensa solo a difendere"

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Ibrahimović, frecciata ad Allegri? Le dichiarazioni riaccendono il dibattito sul tecnico italiano.

“Sembrava un allenatore italiano, che pensa solo a difendere”. Le parole pronunciate da Zlatan Ibrahimovic hanno acceso il dibattito, soprattutto per il riferimento alla Serie A e alla tradizione della scuola italiana degli allenatori, che lo svedese conosce molto bene dopo la lunga esperienza vissuta nel nostro campionato. Dietro questa presa di posizione, però, sembrano esserci anche vicende personali che hanno segnato il suo rapporto con alcuni tecnici nel corso della carriera. Emblematico il caso di Ronald Koeman, suo allenatore ai tempi dell'Ajax, con il quale il feeling non è mai sbocciato e che, negli anni, è stato spesso bersaglio delle critiche dell'ex attaccante per i metodi ritenuti troppo rigidi nella gestione dello spogliatoio.

Il precedente con Allegri alimenta le interpretazioni

Più recente è invece il rapporto complicato con Massimiliano Allegri, caratterizzato da divergenze emerse durante l'ultima stagione al Milan. Al di là delle indiscrezioni sulle presunte conversazioni di Ibrahimovic con altri protagonisti del calcio italiano, il dibattito si è concentrato soprattutto sul riferimento a un calcio ritenuto troppo difensivista. Da qui nasce il sospetto che le dichiarazioni dello svedese non fossero rivolte genericamente agli allenatori italiani, ma che potessero rappresentare una frecciata proprio nei confronti di Allegri.