De Bruyne incanta col Belgio, il ct Van Bommel: "Lo uso da 10, è una gioia per gli occhi"

Kevin De Bruyne protagonista contro l'Italia. Il ct del Belgio Mark Van Bommel elogia il centrocampista del Napoli e ne sottolinea le qualità.

La grande prestazione di Kevin De Bruyne nel successo del Belgio contro l'Italia ha conquistato anche il commissario tecnico Mark Van Bommel. Il centrocampista del Napoli ha mostrato ancora una volta tutto il suo talento con la maglia della nazionale, ricevendo gli elogi dell'allenatore al termine della partita. Van Bommel ha spiegato anche come sta cercando di valorizzare le caratteristiche del belga attraverso una posizione tattica che gli consenta maggiore libertà di movimento.

Van Bommel esalta De Bruyne: "Può ancora giocare ai massimi livelli ogni settimana"

Intervenuto davanti alla stampa belga, Van Bommel ha dichiarato: "Kevin è un giocatore di classe eccezionale. Sto cercando di usarlo al meglio, da 'dieci' ma in un ruolo dinamico. Dentro di lui, ha il dono di essere esattamente dove deve essere. E può anche camminare. È ancora in grado di gestire i massimi livelli ogni settimana. Vederlo giocare a calcio in questo modo è una gioia per gli occhi".