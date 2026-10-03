De Bruyne-Vasquez, gol regolare! Orsato ribadisce: “Non devo convincere nessuno”

Daniele Orsato torna sul discusso gol di Kevin De Bruyne contro il Genoa e ribadisce la posizione degli arbitri sull’episodio.

Il gol di Kevin De Bruyne contro il Genoa, alla prima giornata di campionato, continua a far discutere. Daniele Orsato, responsabile degli arbitri, è tornato sull’episodio a margine del suo intervento al Festival dello Sport di Trento, rispondendo alle domande di Tmw sulla rete contestata per un possibile fallo su Vásquez. Di fronte alla domanda sul caso che più di ogni altro ha alimentato il dibattito in questo avvio di stagione, Orsato ha ribadito la posizione della categoria: “Non devo mettere d’accordo nessuno, non devo convincere nessuno. Nessuno deve convincere nessuno, ho chiesto di fare squadra con i media e mi sembra che le cose stiano andando bene”.

Orsato: “Probabilmente in futuro ci sarà la possibilità di tornare a spiegare le decisioni”

Durante l’intervento, l'ex fischietto ha affrontato anche il tema della comunicazione delle decisioni arbitrali e del rapporto con i media: “Il mio ruolo di allenatore degli arbitri è come quello di quelli delle squadre, sono soddisfatto ma dobbiamo lavorare su tanti aspetti”. Alla domanda sulla possibilità di tornare a parlare dopo le giornate di campionato per spiegare gli episodi, ha aggiunto: “Probabilmente in futuro ci sarà la possibilità di tornare a spiegare le decisioni”. Infine, Orsato ha affrontato anche il problema della violenza nei confronti degli arbitri nei campionati giovanili, definendolo senza mezzi termini: “Per me è inaccettabile, anche da genitore. Bisogna assolutamente fare qualcosa”.