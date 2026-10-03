Dumfries ammette: “Napoli di Spalletti era fantastico, la squadra più forte affrontata in Serie A!”

Denzel Dumfries, ex Inter ora al Real Madrid, ricorda il Napoli dello scudetto e lo indica come la squadra più forte affrontata in Serie A.

Il Napoli dello scudetto resta impresso nella memoria di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, oggi al Real Madrid dopo l’addio all’Inter, ha indicato proprio gli azzurri guidati da Luciano Spalletti come la squadra più forte affrontata durante la sua esperienza in Serie A. Intervistato da Libero dal ritiro dell’Olanda, Dumfries ha risposto così alla domanda sulla formazione che lo aveva maggiormente impressionato: “Il Napoli dell’anno dello scudetto con Kvaratskhelia, Zielinski e Spalletti allenatore. Quella squadra era fantastica. Il Napoli giocava in maniera incredibile”.

Dumfries e il ricordo del Napoli campione d’Italia

Un elogio netto per il Napoli della stagione dello scudetto, capace di conquistare il terzo titolo della sua storia attraverso un calcio particolarmente riconoscibile. Dumfries ha così richiamato alla memoria una squadra che aveva impressionato anche gli avversari per qualità e continuità, con Kvaratskhelia e Zielinski tra i protagonisti di un gruppo guidato in panchina da Spalletti.