Il turco Turan incorona De Bruyne: “Ha dominato il centrocampo, è ancora uno dei migliori!”

Arda Turan esalta Kevin De Bruyne dopo la doppietta contro la Turchia: l’ex centrocampista turco sottolinea la qualità e l’impatto del belga.

Kevin De Bruyne ha conquistato anche Arda Turan. L’attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk ha esaltato la prestazione del centrocampista del Napoli dopo la doppietta realizzata contro la Turchia, raccontando a posteriori le sensazioni vissute prima e durante la partita. Turan, inizialmente convinto che il centrocampo turco potesse reggere il confronto nonostante la presenza del belga, ha poi dovuto cambiare idea: “Quando ero sugli spalti prima della partita, onestamente pensavo che non ci fosse modo che il centrocampo del Belgio dominasse il nostro. Avevamo alcuni giovani talenti molto validi, e Arda Güler è uno dei migliori giovani centrocampisti al mondo. Poi ho visto De Bruyne in quel centrocampo e ho pensato: ‘Sì, era spaventoso al suo apice, ma forse non è più lo stesso giocatore.’ Ma entro pochi minuti, si è liberato dalla pressione e ha servito un passaggio incredibile. Pochi minuti dopo, ha segnato, e ho realizzato immediatamente che avremmo avuto un problema serio”.

De Bruyne, Turan: “È ancora uno dei migliori centrocampisti”

La prestazione del belga ha confermato secondo Turan quanto De Bruyne abbia ancora da offrire. La doppietta e il controllo della partita hanno impressionato l’ex centrocampista turco, che ha sottolineato la capacità del giocatore del Napoli di incidere ancora ad altissimi livelli: “Il modo in cui è finita la partita ha mostrato esattamente quanta qualità ha ancora. Alla sua età, controllare una partita così e segnare due gol contro di noi è incredibile. Ha dominato completamente il nostro centrocampo stasera. De Bruyne è ancora uno dei migliori centrocampisti che ho visto negli ultimi anni”.