De Paola: "Vedo il Napoli fuori dalla lotta Champions, rischia l'implosione!"

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare i temi attuali circa la Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Su scudetto e lotta Champions:

"Il Como non lo considero in lotta, però è una squadra che può essere una mina vagante in senso positivo. Ha una rosa lunga, ha sistemato alcune cose in difesa. Il ko col Frosinone ha aperto degli squarci nelle loro sicurezze. Si sono rivisti errori del passato. Credo che la Juventus non possa concedersi altri alti e bassi. Il problema della squadra di Spalletti è la continuità. Se Spalletti fallisce su questo piano si apre una crisi clamorosa in tal senso. Anche un pareggio o una clamorosa sconfitta può aprire a effetti superiori alla sua portata".

Napoli, Milan e Juve: le grandi rischiano

"II Napoli è una delusione, lo dicono i numeri. Non ha chance di lottare per lo Scudetto. Deve fare di tutto per entrare in Champions, che è l'obiettivo minimo. Le grandi rischiano, ossia Milan e Juve, di rimanere fuori. E per me lotteranno per gli ultimi due posti Como, Milan e Juve. Il Napoli lo vedo proprio fuori, ho paura che ci possa essere un'implosione. ADL ha mostrato nervosismo parlando di altri allenatori, come se avesse accennato anche alla questione interna".