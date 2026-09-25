Tensione Allegri-squadra? Biasin: “Succede, ma non è normale che venga fuori!”

Fabrizio Biasin commenta le tensioni tra Allegri e lo spogliatoio del Napoli e ridimensiona il peso delle indiscrezioni emerse

Il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di L'Ascia Raddoppia, ha analizzato i temi attuali in casa Napoli. Di seguito le sue parole, a partire dal commento su uno dei giocatori chiave della rosa: "Lobotka è un giocatore affidabile. Nel corso della sua carriera, ormai lunga, raramente ti ricordi una partita dove è sceso sotto il 6. Magari non ti ricordi neanche la partita da 8. Ma quando c’è Lobotka tu sei sereno che giocherà sempre ad un livello eccellente.

Trapelano notizie di tensioni tra Allegri e lo spogliatoio

"Se un allenatore si arrabbia con i giocatori credo sia la cosa più normale del mondo. Non è normale che poi vengano fuori determinate cose. Tanti già stanno bombardando, però per me il Napoli non ha giocato una cattiva partita a Firenze. Però mi rendo conto che a Napoli sono abituati meglio, perché negli ultimi anni - al netto della stagione del decimo posto - hanno visto altro. E quindi questa squadra e questo gruppo è chiamato a fare il salto di qualità, che per ora non sta facendo. Anche perché se ti mancano Buongiorno dietro e McTominay a centrocampo diventa tutto più complicato. Ma che Allegri si arrabbi non mi sembra così sconvolgente”, le parole di Fabrizio Biasin.