Italia, Calafiori: "A tratti ho visto una bella squadra. Fischi? Fanno male..."

Riccardo Calafiori analizza il ko dell’Italia contro il Belgio, ammette le difficoltà del nuovo corso e invita a ripartire dagli aspetti positivi

Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e dell'Italia, è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la sconfitta in Nations League contro il Belgio. Di seguito le sue parole.

Sensazioni?

"A tratti ho visto una bella squadra. Lavoriamo da pochi giorni, ma delle fasi non mi sono piaciute. Ovviamente cerco di vedere il lato positivo".

Faticate a gestire il pallone?

"C'è tanto da lavorare con un nuovo mister e vederemo".

Scintille Lukaku-Donnarumma?

"Non ho neanche visto, pensiamo a lavorare e sono cose che succedono".

I fischi?

"Fanno male, in diversi momenti ho sentito anche il calore dello stadio. Dobbiamo fare meglio e ripartire la prossima".