Podcast Ds Frosinone verso il Napoli: "Infortuni e calendario duro, ma possono vincerne 10 di fila!"

Frosinone, il ds Renzo Castagnini commenta l’avvio del Napoli e invita alla cautela: il campionato è appena iniziato e la rosa può ancora reagire

Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della radio di TuttoMercatoWeb. Di seguito le sue parole.

Si aspettava una partenza difficile del Napoli?

"Ha avuto infortuni, ma ha giocato sfide importanti. Dopo 5 partite difficile dare giudizi, non ha iniziato bene ma ha una rosa che può vincere anche 10 partite di fila. Ci sono squadre partite bene, altre indietro per il potenziale che hanno vedi Fiorentina e Venezia. Siamo solo all'inizio".

Da cosa è rimasto colpito in questo inizio?

"Con la Juve al primo tempo ho detto che nella categoria ci stiamo. Mi ha dato questa sensazione. Anche se noi che lavoriamo li siamo cominvinti di starci comunque per il lavoro fatto".

Kvernadze migliorato?

"Sapevo. Lo avevo detto al presidente. Ma tanti giocatori stanno facendo meglio ora che in B. Si gioca un calcio più difficile e fisico, ma ci sono anche più spazi".

Raimondo, che impatto:

"Eccezionale. Un impatto così non me lo aspettavo. Ma c'è ancora tanto da scalare".

Frosinone efficace e bello ora, ma la Serie A è lunga. C'è un piano B o si andrà avanti così?

"Per me il Frosinone deve essere questo, giocarsi sempre le partite. E' Alvini che vuole questo, e poi i giocatori sono abituati così. Non puoi cambiare sistemi da un giorno all'altro. Può funzionare per un periodo, ma poi funzionerà di nuovo".

Che sensazioni ha avuto dalla sfida al Como?

"Il Como è forte, con giocatori forti e un allenatore bravo. Per me è da primi 2-3 posti. Noi abbiamo fatto una partita bella, in certi momenti anche fortunati, ma ce la siamo giocata, con umiltà. E questo ci ha ripagato. E questo ci dà coraggio. Non dobbiamo fare calcoli".