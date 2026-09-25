Italia, Mancini: "Male nel 1T, poi abbiamo fatto benissimo fino al gol. Sui fischi..."

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, è intervenuto ai microfoni della Rai dopo la sconfitta in Nations League contro il Belgio. Di seguito le sue parole.

Sconfitta non spiegabile solo con due errori?

"Nel primo tempo il Belgio ha giocato meglio di noi, nel secondo è andato in difficoltà. Potevamo fare il pareggio, poi abbiamo subito gol su errore nostro".

Prestazione non all'altezza?

"Il primo tempo sì, il secondo no: la squadra ha fatto benissimo fino al contropiede del 2-0. II Belgio è un'ottima squadra e ha giocato bene".

Quanto fanno male i fischi?

"Quando si perde non siamo mica contenti, i fischi ci stanno".