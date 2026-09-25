Podcast Ds Frosinone: "Giochiamo d'attacco! Calcio è europeo, se non rimani al passo fai fatica"

Renzo Castagnini analizza il momento del Frosinone, la crescita del club e l’obiettivo di consolidarsi stabilmente in Serie A

Il Frosinone vuole dare continuità al percorso iniziato la scorsa stagione, puntando ancora sul calcio offensivo di Massimiliano Alvini che sta già ripagando in questo avvio di Serie A. Il direttore sportivo Renzo Castagnini ha fatto il punto sul momento della squadra, soffermandosi anche sulla crescita del club e sull’obiettivo di consolidarsi in campionato attraverso idee di gioco moderne. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni della radio di TuttoMercatoWeb.

Il momento del Frosinone:

"Il sistema di gioco è quello di Alvini dello scorso anno, andiamo avanti così. L'anno scorso si è cominciato un percorso, abbiamo perso solo tre partite in un anno. E' un gioco dove lasci spazi, aggredendo tanto, ma è un gioco che paga. perchè non continuare a farlo. Alvini è così, gioca d'attacco e dobbiamo continuare così. Sappiamo che la Serie A è complicata, ma per ora i ragazzi stanno dimostrando di poter rimanere in questa categoria. Senza dimenticare che tanti sono arrivati e arriveranno a breve in forma. E speriamo diventino protagonisti".

Baldini ha speso grandi parole per il Frosinone:

"Anche lo scorso anno davamo 5 giocatori in Nazionale. Noi abbiamo giovani italiani ma anche diversi stranieri. La società si sta potenziando. Oggi il calcio è europeo, devi rimanere al passo o fai fatica. Il fondo entrato può fare cosi importanti, ci sta aiutando molto, si può lavorare insieme per costruire qualcosa d'importante. La crescita del Frosinone è tecnica, di strutture. Il presidente Stirpe ha fatto cose incredibili nel tempo. Cosa vogliamo diventare? Noi vogliamo diventare una società che si consolida in Serie A ma sappiamo tutti che ci sono step da fare. Il primo è rimanere in categoria, poi si potrà crescere. Incontreremo difficoltà, lo sappiamo già oggi, ci prepariamo e dovremo essere bravi a superare quel momento".