Serie A, Garbo a sopresa: "Il Napoli non entrerà nei primi 5 posti"

Il giornalista Daniele Garbo analizza la corsa alle posizioni Champions in Serie A e lascia il Napoli fuori dalle prime cinque

Il giornalista Daniele Garbo è intervenuto sulle frequenze di Tmw Radio per commentare i temi principali di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Inter, Roma e Como sembrano avere una marcia in più in Serie A. Per il quarto posto quale altra squadra ti convince di più?

"Inter, Roma e Como sono più avanti di tutte per identità, mentre le altre hanno varie lacune. La Juventus ha avuto tanti infortuni, del Milan non si capisce ancora la formazione titolare, mentre la Lazio ha fatto qualcosa di sorprendente, ma poteva avere dei punti in meno. Comunque ritengo che Inter e Roma saranno le prime due, mentre per il terzo e quarto posto lotteranno Como, Milan e Juventus. Non inserisco nella lotta invece il Napoli".

Quanti gol pensi che potranno fare Gonçalo Ramos e la coppia Kolo Muani- Woltemade?

"Per me Gonçalo Ramos non vale 75 milioni, può segnare fra i dieci e quindici gol ad essere ottimisti. Kolo Muani e Woltemade insieme invece se arrivano a quindici gol è grasso che cola".

Che percentuali dai per la vittoria dello scudetto alle varie candidate?

"lo dico 52% per l'Inter e 48% per la Roma. Non vedo invece inserimenti da parte di altre francamente".